Kentte sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar yağışının yoğunlaştığı Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasındaki jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Hüseyin Öner, kar altında görevlerini yapan güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti.

[Fotoğraf: AA]

Vali Öner, bayram günü kar sürprizi ile karşılaşmanın keyfini yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün bayram ve üstelik 2 Mayıs, lapa lapa kar yağıyor. Çok güzel bir manzara oluştu. Eminim bu manzara başka bir ilde yok. Biz bu konuda şanslıyız. Kar bizim için berekettir."

[Fotoğraf: AA]

Kars'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile 2 bin 600 rakımlı Ağbaba Dağı karla kaplandı.

İlkbaharda yeşile bürünen arazilerin, karla kaplı dağlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.

Van'da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, çığ riski nedeniyle 3 ay boyunca ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 20 günlük çalışma sonucu Van-Bahçesaray yolu 17 Nisan'da ulaşıma açıldı. Bahçesaray ilçesinde mayıs ayının ilk gününde kar yağdı.

[Fotoğraf: DHA]

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren belirli aralıklarla başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Van-Bahçeraray kara yolundaki sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak şehir merkezine geldi.

[Fotoğraf: DHA]