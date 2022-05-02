"Hasanınız şehit oldu. Alnımdan vuruldum kanım akıyor. Hasan’ın şehit oldu ağlama anam. Gözlerim bayrağa doğru bakıyor. Hasanın şehit oldu ağlama anam. Kınalı kuzunu bekleme gelmez. Allah’a emanet şehitler ölmez. Şehit olan bilir başkası bilmez. Hasan’ın şehit oldu ağlama anam..."

Edirnekapı Şehitliği'ndeki bir mezar taşı, şehit ailelerinin bayram gününü en güzel anlatan bu satırlarla dolu...

Evlatlarını, babalarını 'can'larını vatana feda eden aileler bayramın ilk günü şehitliklere koştu.

Şehitlerin kabirleri başında dualar okundu, çiçekler bırakıldı.. Edirnekapı Şehitliği hüzün ve gururun adreslerindendi...

[Fotoğraf: AA]

"Burası sözün bittiği yer"



"Adı bayram ama bizim için bayram yok..." Kabir başında dua eden şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç duygularını şöyle dile getirdi:

"Kaybedeli 4 yıl oldu. Her perşembe ve cuma buradayız. Rabbim böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın. Buraya geldiğimizde evimize geldiğimizi hissediyoruz. Burada huzur buluyoruz. Sabah uykudan kalkar kalmaz önce camiye gittik, sonra buraya koştuk. Sözün bittiği yer, vatan sağ olsun. Bayrağımız dalgalandıkça bizim için bayramdır."

[Fotoğraf: AA]

Şehit torununu ziyarete gelen Emine Akpınar da buraya sürekli geldiklerini anlatarak, "Annesi 16 yaşındaydı, yavrumu ben büyüttüm. Küçüktü, çok emek verdim ona. 9 yaşından beri namazını hiç bırakmadı, askere gitti. Nişanlandı. Şırnak'a gitti, 20 günlük askerken şehit düştü. Çok zor, üzüntümüz çok ağır" diye konuştu.

Şehit dedesi Ahmet Akpınar da "8 torunum var, o benim ilk göz ağrımdı. O ölmedi, Peygamber Efendimize komşu oldu. Gerçekten çok acı, çok da tatlı. Bir şehit dedesi olmaktan da gurur duyuyorum. Ne yapalım kader bu, buraya kadarmış. Üniversiteyi bitirttim, okuttum, askere gönderdim, nişanını yaptım. Benden yana Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yetiştirme yurdunda beraber büyüğü arkadaşını ziyaret etti

Adana Kozan'da 2 hafta önce trafik kazasında şehit düşen Burak Şahin'in eniştesi Enis Çetin, "Nasıl yaşanabilirse öyle geçiyor, buruk. Çok güzel bir insandı. Bu şekilde kaybetmenin üzüntüsü var ama gittiği menzil çok güzel bir menzil. Kutsal bir dava uğruna çıktığı yolda trafik kazasında şehit oldu" dedi.

Yetiştirme yurdunda beraber büyüğü arkadaşı şehit Mehmet Kamber'i, ailesi olmadığı için mezarını sık sık ziyaret ettiğini belirten Savaş Altay da "Her bayramda geliyorum, mümkün olduğu kadar ihmal etmemeye çalışıyorum. Maneviyatı hissediyoruz geldiğimizde, kendimizi onların yerine koyuyoruz. İnsanlarımızı sıcacık yataklarında yatarken onlar dağlarda eşkıya kovalarken şehit düşüyor" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Büyüklerin yanı sıra çocuklar da mezarlığı doldurdu. Şehit dayısının mezarını ziyarete gelen Hiranur Kerimoğlu, "Çiçek aldık, mezarına koyduk. Dayımı hiç göremedim. Beni cennetten görüyordur, onu çok seviyorum" dedi.

Şehit amcasının kabrini ziyarete gelen Ece Doğrukartal da "Buraya gelince çiçek koyuyoruz, bayrak koyuyoruz, dua ediyoruz" diye konuştu.

Kentteki diğer mezarlıklarda da vatandaşlar yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.