Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 145,9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 145 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince narkotik dedektör köpekleri "Irmak" ve "Zeus" ile 3 ayrı operasyonda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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