Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bayram yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde bayram ziyaretlerinin etkisiyle yüzde 65'e çıktı.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününün sabah saatlerinde sakin olan İstanbul trafiği akşamüzeri yoğunlaşmaya başladı.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.00'da yüzde 1 olarak ölçülen yoğunluk, bayram ziyaretlerinin başlamasıyla birlikte yüzde 65'e kadar yükseldi.
[Fotoğraf: DHA]
D-100 ve O-2 Karayolu Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
D-100 Ankara istikametinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Etiketler: İstanbul Ramazan Bayramı Trafik
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