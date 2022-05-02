Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Marmara Denizi'nde poyraz: Gemi ve tekneler kıyıya demirledi
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz sebebiyle çok sayıda tekne ve gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, 12 metrenin altındaki küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.
[Fotoğraf: İHA]
Poyraz fırtınası etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Etiketler: Meteoroloji
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