Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyerleri kıran otomobil yamaca savruldu: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyerleri kıran otomobil yamaca savruldu. Araçtaki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden İ.E.A. idaresindeki otomobil, Yeniçağa Gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Bariyerleri kıran ve yol kenarındaki yamaca savrulan otomobil hurdaya döndü. Aracın sürücüsü ile yolcu M.B. yaralandı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan M.B. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne, İ.E.A. ise Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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