Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 23:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir Menemen'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Kuzey Ege Otoyolu'nun Menemen istikametinde seyreden Fırat Y. idaresindeki otomobil, iddiaya göre, aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun ortasında bulunan refüje çarptı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Fırat Y. ile Enes E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar S.D., T.B. ve Ö.A.'nın durumu ise ağır.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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