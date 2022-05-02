Kuzey Ege Otoyolu'nun Menemen istikametinde seyreden Fırat Y. idaresindeki otomobil, iddiaya göre, aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun ortasında bulunan refüje çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Fırat Y. ile Enes E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar S.D., T.B. ve Ö.A.'nın durumu ise ağır.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.