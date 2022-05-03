Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 02:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
F.A idaresindeki hafif ticari araç ile G.Ç’nin kullandığı otomobil, Kaynarca-Adapazarı yolu üzerinde ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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