D-100 Karayolunun Tavşantepe mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, diğer otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Bu sırada İbrahim Ç. yönetimindeki otomobil, kazaya müdahale için bekleyen itfaiye aracına çarptı. Ardından hafif ticari araç da kaza yapan araca çarptı.

Ekipler otomobilde sıkışan yaralı 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.