Kiminin dümeni kilitlendi, kiminin ise motoru bozuldu… Kıyı Emniyeti ekipleri, sürüklenen gemilerin kıyıya çarpmaması ve deniz güvenliğini etkilememesi için zaman zaman römorkörlerle siper oldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 binin üzerindeki personel, 103 deniz aracıyla her an görev başında. Kurumda 179 kılavuz kaptan, geçiş güvenliğini sağlamak amacıyla dev gemilere rehberlik ediyor.

Canlarını tehlikeye atanlardan biri olan uzak yol kaptanı Cem Savrunlu, acil durumlarda planlanmış işler için görev aldıklarını, kısa sürede halledebilecekleri karaya oturma, makine arızası, dümen arızası gibi hizmetleri verdiklerini anlattı.

Geçen yıl 274 seyrüsefer sorunu yaşandı

Geçtiğimiz yıl, sadece İstanbul Boğazı'nda 10 kaza, 264 de gemi arızası meydana geldi. Yani tam 274 seyrüsefer sorunu yaşandı.

11'i İstanbul Boğazı olmak üzere 25 gemi kurtarıldı, 7 gemiye çeki hizmeti verilirken 6 bin 399 gemiye ise refakat edildi.

Bu görevlerin 3 bin 631'i İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. Yine boğazda, bin 311 gemi Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından yanaştırıldı.

Ekipler ayrıca, can kurtarma hizmetinde, 2'si karadan olmak üzere 186 olaya müdahale etti.

Bu olaylarda 667 kişi kurtardı, 276 kişinin de hastaneye naklini sağladı.