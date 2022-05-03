Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde huzurevi sakinleri ve yakınları bayramlaşma programında bir araya geldi.

Koronavirüs nedeniyle huzurevi ziyaretlerine getirilen kısıtlama da 2 yıl sonra son buldu.

Huzurevi sakinleri bayram sevincini halaylarla, türkülerle birlikte kutluyor ve çalışanlar, ziyaretçiler huzur evi sakinleriyle birlikte bayramı coşkuyla yaşıyor.

Bayram programında türküler söylendi, şiirler okundu.

Bazı huzurevi sakinleri de yakınları ile telefonda bayramlaştı.