Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni dün 104 bin 325 kişi ziyaret etti
Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Dün, 104 bin 325 kişi Ayasofya'yı ziyaret etti.
Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyenler, dün sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gitti.
İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler namaz için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu.
Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.
İbadete açıldığı günden sonraki en yoğun gününü yaşadı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadığını aktardı.
Vali Yerlikaya, Twitter paylaşımında "Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu" ifadesini kullandı.
#Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı.#RamazanBayramı’nın ilk günü #İstanbul’umuzun simgesi— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2022
muhteşem camimize gelenlerin sayısı 1️⃣0️⃣4️⃣.3️⃣2️⃣5️⃣ oldu.#Maşallah pic.twitter.com/ssdvvTjrZ0