Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
49 yaşındaki Hüseyin Güller idaresindeki otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi lojmanları karşısında TCDD üst geçit istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile 27 yaşındaki Serkan Güller, 49 yaşındaki Keziban Günal, 26 yaşındaki Esra, 5 yaşındaki Elif ve 3 yaşındaki Erva Çiçek yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Güller müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Numune Hastanesine kaldırılan Keziban Günal da yaşamını yitirdi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:40
- 17:42
- 17:24
- 17:32
- 17:24
Sıradaki Haber
Karlar eridi, çöpler gün yüzüne çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz