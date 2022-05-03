Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında, iddiaya göre, 18 yaşından küçük 4 kişi, otomobille mahallede gezmeye başladı.

Arka koltukta bulunan 2 kişi camdan dışarı sarkarak yolculuk yaparken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki bir araca çarptı daha sonra da fırına girdi.

Otomobildeki 4 kişi fırındakilerin şaşkın bakışları arasında sanki hiç bir şey olmamış gibi otomobilin camlarından çıkarak kaçtı.

[Fotoğraf: DHA]

2 kişi hafif şekilde yaralandı

Kazada, fırında bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Fırında ise hasar oluştu.

Otomobilin dükkana giriş anları, iş yerinin güvenlik kamerasına, 4 kişinin olay yerinden kaçış anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.