Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 37 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Son bir haftada ekiplerin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 315 zanlıdan 37'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 25 Nisan-1 Mayıs'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Gözaltına alınan 315 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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