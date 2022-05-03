Şehir merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, doluya dönüştü. Yaklaşık yarım saat süren doluda cadde ve sokaklar bembeyaz oldu.

Sürücüler, yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, çevre yolu ve bazı mahallelerde su birikintileri oluştu. Giriş katlardaki bazı iş yerlerini ve garajları ise su bastı.