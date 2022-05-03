Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 15:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eskişehir'de dolu ve sel etkili oldu
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu. Yarım saat süren yağışla birlikte caddeler su altında kaldı.
Şehir merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, doluya dönüştü. Yaklaşık yarım saat süren doluda cadde ve sokaklar bembeyaz oldu.
Sürücüler, yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, çevre yolu ve bazı mahallelerde su birikintileri oluştu. Giriş katlardaki bazı iş yerlerini ve garajları ise su bastı.
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