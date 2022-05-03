Yurt genelinde hava sıcaklığı 10 derece birden düştü, yaklaşık 4 gündür de sağanak yağış etkili oluyor...

Yağışların önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceğine dikkat çekti. Çelik'in tahminlerine göre önümüzdeki 1 hafta boyunca sağanak ve kuvvetli sağanak sürecek. Sadece yurdun en batısı, Marmara kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında yağış beklenmiyor. Bu bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Yağışların genellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yerel yağışların ise çoğunlukla gök gürültü yağışlar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yurdun hangi bögelerinde kuvvetli yağış görülecek?

Yağışların kuvvetli olacağını bölgeler ise şöyle: Yarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de, perşembe günü ise Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yerel olarak kuvetli yağış görülecek. Sağanak sebebiyle lokal dolu yağışı olma ihtimali de var.

Yağışlar ve soğuk hava denizlere etki edecek mi?

Denizlerde kuvvetli bir rüzgar beklenmediğini ifade eden Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Denizlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli rüzgarın etkili olabilir. Ancak yarın akşam, Batı Akdeniz'in batısında yani Fethiye'den Kaş'a kadar olan bölgede kuzeybatıdan kısa süreli de olsa bir rüzgar bekliyoruz"

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece altında olacağı öngörülüyor.

İstanbul’da sadece yarın için yağış beklentisi var, Ankara’da ise iki gün boyunca yağış etkili olacak.

İzmir’de ise kıyı egede olduğu gibi yağış beklentisi yok.