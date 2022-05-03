Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den Ankara için 'Sarı' uyarı
Meteoroloji'nde yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı sayfasında, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Bolu için 'Sarı' kodlu uyarı yapıldı.
Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Orta Karadeniz'de sağanak bekleniyor
Öte yandan, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de görülecek olan sağanağın yerel ve aralıklı kuvvetli olması bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Ankara Kırıkkale Çankırı Bolu Sağanak Hava Durumu
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