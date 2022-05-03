Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklu
Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında Y.Q. adlı örgüt üyesinin Trabzon'da olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla Y.Q. ikametinde gözaltına alındı. Aramalarda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Etiketler: Trabzon DEAŞ Terörle Mücadele
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