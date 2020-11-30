Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valimiz Sayın Yunus Sezer'in PCR testi pozitif çıkmış olup genel durumu iyidir. Sayın Valimizin karantina ve tedavi süreci evinde devam etmektedir" denildi.
Etiketler: Koronavirüs
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