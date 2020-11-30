Engelli vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam süreçleri ile kamuya açık alanların tümüne erişilebilirliğini sağlamaya yönelik bugüne kadar pek çok çalışma yürüten Bakanlık, gelecek dönem bu alanda yeni hizmet modellerini de uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Özellikle yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecinde internet ve teknoloji kullanımına olan ihtiyacın arttığı da dikkate alınarak, engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişilebilirliğinin tam olarak sağlanmasına ilişkin tüm kuruluşlar nezdindeki çalışmalar yoğunlaştırılacak.

e-Devlet Kapısı, bankacılık hizmetleri, acil durum çağrı hizmetleri ve kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilirliği güçlendirilecekken, medya hizmetlerinin sunumunda da erişilebilir uygulamalara ağırlık verilmesi amacıyla iş birlikleri yürütülecek.

Erişilebilir konutlar için yeni model

Engellilerin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik 10 yıllık yol haritası niteliğinde olan, eylül ayında açıklanan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ışığında yürütülecek bu çalışmalarda ayrıca vatandaşların engel durumuna göre konut içi uyarlamalarının yapılabilmesini sağlayacak model geliştirilecek.

Bakanlık, uygun maliyetli erişilebilir konutlar için de ilgili kurumlarla iş birliğinde yeni uygulamaları devreye alacak.

Mimari ve kentsel dönüşüm çalışmalarında görev alan teknik elemanlara da erişilebilirlik konusunda eğitimler verilecek.

Engellilere kötü muameleyle mücadelede yasal ayak güçlendirilecek

Gelecek dönemde tüm engelli bireylerin sömürü, şiddet ve istismardan korunmalarına yönelik uygulamalar hayata geçirilecek. Bu çerçevede engellilere yönelik şiddet, istismar ve kötü muamele ile mücadele konusunda katılımcı ve bütüncül yeni bir program oluşturulacak.

İşkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezadan korunmaya ilişkin yasal ve idari tedbirler engelli vatandaşları gözetecek şekilde güçlendirilecek.

Otizmli çocuklar için "Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı" hazırlanacak

Sağlık alanında da erken tanı ve erken müdahale programlarını geliştirecek Bakanlık, Otizm Spektrum Bozukluğu dahil olmak üzere tüm riskli bebek ve çocuklara yönelik Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı gelecek yıl hayata geçirmeyi hedefliyor.

Ayrıca erken çocukluk eğitiminden başlayarak eğitimin her tür ve kademesinde özel gereksinimli bireyleri akademik ve sosyal açıdan geliştirecek nitelikli ve erişilebilir eğitim ortamları sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapılacak. Destek eğitim hizmetleri özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çeşitlendirilip yaygınlaştırılacak.

Engellilerin istihdamıyla ilgili mevzuat revize edilecek

Engellilerin mesleki eğitim, hayat boyu öğrenme süreçleri gibi alanlara daha fazla yönlendirilmesi, becerileri ile işe uyumlaştırılmaları sağlanacak.

İş yerlerinde engellilerin destek teknolojilerinden daha fazla yararlanabilmeleri için teşvik edici uygulamalar yürütülecek. İş ilanları, başvuru formları dahil işe alım süreçleri, istihdam edilme koşulları, istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi ile çalışma şartlarına yönelik mevzuat, engelliler açısından kapsayıcı ve erişilebilir bir anlayışla revize edilecek.

Engelliler için e-Ticaret uygulamalarının yaygınlaştırılması, yeni iş ve meslek kollarının geliştirilmesi sağlanacak, engellilerin KOSGEB Girişimcilik Programı'ndan daha etkin bir şekilde yararlanmaları desteklenecek.

Evde engelli yakınına bakanlar için destek hizmetleri güçlendirilecek

Bakanlık, evde engelli yakınına bakan vatandaşları da destekleyecek çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda aile üyesinin bakım görevini profesyonel olarak gerçekleştirebilmesine ilişkin eğitimden danışmanlık ve rehberlik desteğine uzanan çeşitli modellerin hayata geçirilmesi sağlanacak.

Koruyucu aile sistemi de engelli çocukların ve onlara yuvasını açan koruyucu ailelerin gereksinimleri gözetilerek daha güçlü bir yapıya kavuşturulacak.

Uzmanlaşmış bakım ve rehabilitasyon merkezlerini geliştirip yaygınlaştırmayı planlayan Bakanlık, vatandaşların uzun süreçli bakımlarını garanti altına alacak, özellikle yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak Uzun Dönemli Bakım Sigortası modelini de hayata geçirecek.

Öte yandan Bakanlık, afetlere yönelik risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme gibi çalışmaların engellileri de merkeze alan bir yaklaşımla gerçekleştirilmesine yönelik de bilinçlendirme, eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütecek.