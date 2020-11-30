Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de drone destekli uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, drone ile takip edilen otomobilde 393 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı otomobili drone ile takibe alarak Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde durdurdu. Araçtaki 3 şüpheli yakalandı.
Bagajdaki aramada 3 çantada bulunan 78 pakette 393 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz