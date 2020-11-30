Kars'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Etkili soğuklardan dolayı Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü'nün yüzeyinin bir bölümü dondu.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkiinde gölün donmasıyla buz kalınlığı yaklaşık 25-30 santimetreye ulaştı.

123 kilometrekare alana sahip gölün üzerindeki buz üzerine çıkan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

"Herkesi Çıldır Gölü'ne bekliyoruz"

Çıldır Gölü'ndeki cam buz üzerinde yürüyen vatandaşlardan Ömer Faruk Yıldız, donan gölde buz üzerinde yürümenin heyecanını yaşadıklarını anlatarak, "Kasım ayının son günleri, aralık ayına gireceğiz ve buz üzerinde yürüyoruz, gerçekten güzel bir manzara var burada. Herkesi Çıldır Gölü'ne bekliyoruz. Sanırım mart ayına kadar bu buz göl üzerinde kalıyor." dedi.

"Yıllardır bu anı yakalamaya çalışıyorum"

Ziyaretçilerden Elif Nur Keçici ise cam buzu görmek için yıllardır beklediğini söyleyerek, "Yıllardır bu anı yakalamaya çalışıyorum, nihayet yakaladım çok farklı bir duygu gerçekten anlatılmaz yaşanılır herkese tavsiye ediyorum. Buz üzerinde yürümek muhteşem çok güzel." dedi.