Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit cinsel saldırı", "hırsızlık" ve "silahlı yağma" suçlarından aranan 7 firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini belirledikleri 7 hükümlüyü düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlüler cezaevine gönderildi.