Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 7 firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da firari hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi cezaevine gönderildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit cinsel saldırı", "hırsızlık" ve "silahlı yağma" suçlarından aranan 7 firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, adreslerini belirledikleri 7 hükümlüyü düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Hükümlüler cezaevine gönderildi.
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