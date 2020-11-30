Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'daki uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheliden 27’si tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik 23-29 Kasım'da kent genelinde 22 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 5 kilo 508 gram esrar, 3 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu, 184 gram eroin, 51 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. 68 zanlı gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 27 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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