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Türkiye
İHA 31.03.2025 21:58

Kimsesiz adam evini ve parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Amasya'da hastanede üstünden evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı not çıkan kimsesiz adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Kimsesiz adam evini ve parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
[Fotograf: İHA]

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, dün hayatını kaybetti.

Kimsesi olmayan Uzun'un eşyalarını toplayan hastane personeli, el yazısıyla yazılmış ve "Vasiyetimdir" başlıklı bir not buldu.

Vasiyetini 11 yıl önce yazmış...

Notun 11 yıl önce kaleme alındığı ve Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan evinin yanı sıra banka hesabındaki paranın cenaze masraflarında kullanılmasını istediği belirtildi.

Ayrıca Uzun'un, miras bırakmış olduğu bu varlıkları Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı da notta yer aldı.

Kimsesiz adam evini ve parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Durumdan haberdar olan Amasya Valisi Önder Bakan, cenaze namazının gasilhanede kılınması yerine şehrin en büyük ibadethanesi olan Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenmesi talimatı verdi.

Kimsesiz adam evini ve parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Cenazeye de katılıp Uzun'a Allah'tan rahmet dileyen Vali Bakan, "Devlet kimsesizlerin kimsesidir" dedi.

Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni ve komşuları tarafından Memidede Mezarlığına defnedilen Uzun'un sevilen bir kişi olduğunu anlatan komşusu İbrahim Öksüz, "Evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamış. Anlamlı bir bağış yapmış. Bayram gününe denk gelen anlamlı bir günde vefat etti" diye konuştu.

Kimsesiz adam evini ve parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

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Amasya Mehmetçik
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