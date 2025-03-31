Başıboş köpeklerden kaçan motosikletlinin çarptığı yaya öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesine Enes A'nın kullandığı motosiklet, başıboş sokak köpeklerinin araç trafiğine kapalı caddede peşine düşmesi sonucu Ercan Uzunlar'a çarptı.
Ağır yaralanan Uzunlar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uzunlar, 9 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazada hafif şekilde yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
Öte yandan başıboş sokak köpeklerinin kovalaması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.