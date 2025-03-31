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Türkiye
AA 31.03.2025 17:09

Diyarbakır anneleri bayram da evlatlarının yolunu gözlüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor.

Diyarbakır anneleri bayram da evlatlarının yolunu gözlüyor

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2037'nci güne ulaştı.

Evlat nöbetini sürdüren aileler, bayramda da evlatlarından müjdeli haber gelmesini bekliyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Sariye Tokay, 14 yıl önce oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Bayramda çadırda eylemini sürdürdüğünü ifade eden Tokay, şunları kaydetti:

"Evladım şimdi gelseydi çifte bayram yapardık. Buradaki anne ve babalar olarak inşallah evlatlarımıza kavuşacağız. Bizler de bayramı kutlayacağız. Evlatsız bir bayram çok zor. Sevdiği yemekleri yapmıyorum. Bütün bayramlarımız ağlamakla geçiyor. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Evlatlarımızı kazanana kadar mücadele vereceğiz."

Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Ödümlü, "Bayramı çadırda geçiriyoruz. Evladım gelse her gün bayram yapacağız. Evladımın yolunu gözlüyorum." dedi.

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Diyarbakır Evlat Nöbeti
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