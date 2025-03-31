Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 31.03.2025 14:43

Çorum'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'da bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Çorum'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mustafa D. (35), Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki restoranın sahibi eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) ile görüşmeye gitti.

Bu sırada çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa D. ile yanındaki arkadaşı Nurettin Biçer (33) bıçakla yaralandı. İş yeri sahibinin olay yerindeki akrabaları Hüsamettin T. (55) ve Abdulsamet T. (27) ise darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Nurettin Biçer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa D'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, iş yeri sahibi Hüsnü Rıza T, oğlu İlhami T. (26), akrabaları Hüsamettin T. ve Abdulsamet T'yi gözaltına aldı.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
Gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi
14:53
Sağlık Bakanlığı: Sevdiklerimize ücretsiz kanser taramalarını hatırlatalım
14:54
TRT Akademi’den dijital medyada A’dan Z’ye video eğitimi
14:47
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
14:53
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
14:41
Kendi podcast'inizi yapmak için ilk adımı TRT Akademi ile atın
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
FOTO FOKUS
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ