e-Devlet Kapısı'nın kullanımının her geçen yıl artıyor. 2021 yılında 3 milyarın üzerinde sisteme giriş yapıldı. Kayıtlı kullanıcı sayısı 57 milyon 650 bin 254’e ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda hizmetlerin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmetin daha uygulamaya girdiğini söyledi.

Yeni hizmetle ilgili bilgi veren Koç, şu ifadelere yer verdi:

“Bugüne kadar vatandaşlarımız çalıntı, sahte kimlik ve benzeri durumlarda kişilerin iradeleri dışında şirket veya ticari işletmelere ortak/yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için Ticaret Sicili Müdürlüklerine başvurmakta ve müdürlüklerce MERSİS'teki kimlik numaraları üzerine kısıt konulmaktaydı. e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımıza sunulan yeni hizmetimiz olan 'Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak / Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri' sayesinde kişiler e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak şirket ortağı/işletme sahibi veya bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmesini engelleyebilecekler.”

Konulan kısıt da kaldırılabiliyor

Fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine başvurulması suretiyle işleme alınan bu taleplerin artık e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğine işaret eden Koç, daha önce kimlik numarası üzerine kısıt konulan kişilerin bir şirkette/işletmede ortak ya da yetkili olmak istemeleri durumunda aynı hizmeti kullanarak konulan kısıdı da kaldırabileceklerini de sözlerine ekledi.