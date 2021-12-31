Kadıköy-Kabataş hattında yarından itibaren yeni seferler başlayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında 1 Ocak'tan itibaren yeni seferler başlatacağını açıkladı.
Yoğun yolculuk talebinin yaşandığı Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında, Kadıköy kalkış ve varışları "Yeni Kadıköy" iskelesinden yapılacak seferlerin, 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.
İstanbulluların, 1 Ocak Cumartesi itibarıyla başlayacak seferlerin saatlerine, https://www.sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/sehir-hatlari-kadikoykabatas-hatti-seferlerimiz-basliyor-16991 linkinden ulaşabilecek.
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında sefer saati ve iskele değişikliği
Öte yandan, 1 Ocak'tan itibaren, Şehir Hatları'nın Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında da seferlerin "Eski Kadıköy" iskelesinden yapılacağı belirtilerek, güncellenen sefer saatlerine https://www.sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/kadikoyuskudarortakoy-hattimizda-sefer-saati-ve-iskele-degisikligi-16990 adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.