Kent kırsalındaki teröristleri yakalamak, muhtemel sığınak ile barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla 19 Kasım'da 74 tim ve 1062 personelin katılımıyla Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince terör örgütlerine 23 operasyonel faaliyetin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan operasyonlarda bir bölücü terör örgütü mensubu sağ yakalanmış, 2'si turuncu ve 3'ü gri kategoride olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerce kullanılan 143 sığınak ve 21 mağaranın imha edilip, bu sığınaklarda, çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."