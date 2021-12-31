Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de Eren Kış-6 Operasyonu'nda 164 terörist sığınağı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nun başlangıcından bu yana biri sağ 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, 143 sığınak ile 21 mağaranın imha edildiği duyuruldu.
Kent kırsalındaki teröristleri yakalamak, muhtemel sığınak ile barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla 19 Kasım'da 74 tim ve 1062 personelin katılımıyla Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince terör örgütlerine 23 operasyonel faaliyetin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yapılan operasyonlarda bir bölücü terör örgütü mensubu sağ yakalanmış, 2'si turuncu ve 3'ü gri kategoride olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerce kullanılan 143 sığınak ve 21 mağaranın imha edilip, bu sığınaklarda, çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."
Etiketler: Eren Operasyonları Terörle Mücadele PKK/YPG
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