Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da iki haftada yaklaşık 30 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sahte içki denetimleri yurt genelinde aralıksız sürüyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son iki haftada 29 ton 498 litre sahte içki ele geçirildi. Bölgede 5 kişi de sahte içki sebebiyle hayatını kaybetti.
Yeni yıl öncesi güvenlik güçleri, sahte ve kaçak içkiyle mücadele için yoğun mesai harcadı.
Trakya'da yapılan baskın ve denetimlerde 29 ton 498 litre sahte içki ile 437 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonlarda 80 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapıldı.
Bölgede sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 5 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Sahte İçki Kaçakçılık
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