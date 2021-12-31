Aşırı hız, kurallara uymamak ya da olumsuz hava şartları… Her yıl Türkiye’de çeşitli nedenlerle binlerce kaza yaşanıyor. Kazalar sonucu yine her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlercesi yaralanıyor. Geride kalan maddi hasar da cabası…

Tablo 2021’de değişmedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının verilerine göre 2021 yılının ilk 11 ayında 394 bin 827 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 245 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı 255 bin 300 oldu. Maddi hasarlı kaza sayısı ise kayıtlara 222 bin 564 olarak geçti.

[Grafik: TRT Haber]

Ağustosta 301 kişi yaşamını yitirdi

2021’de en fazla kaza, yaz tatili dolayısıyla şehirler arası seyahatin arttığı yaz aylarında meydana geldi. Ağustosta 43 bin 199 kaza yaşandı. Kazalarda 301 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 639 kişi ise yaralandı.

Yıl içinde en az kaza şubat ayında meydana geldi. Şubat boyunca 22 bin 795 trafik kazası oldu. 110 kişi hayatını kaybederken 12 bin 492 kişi yaralandı.

Sürücü kusurları ilk sırada

Gelelim ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarının nedenlerine… Sürücü kusurları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da başı çekti. Öyle ki sürücü kusurları 180 bin 23 kazaya neden oldu. Sürücü kusurları arasında en fazla tekrarlananı “araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uyduramama” oldu. Sadece bu sebeple 66 bin 805 kaza yaşandı.

Trafik kazalarının ikinci nedeni ise yayalardı. Yayalar 16 bin 539 kazaya sebebiyet verdi. Üçüncü sırada 5 bin 315 kaza ile araçlara bağlı kusurlar istatistiklere yansıdı.

[Grafik: TRT Haber]

Otomobiller 139 bin 8 kazaya karıştı

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına karışan araçların türlerine bakıldığında ilk sırayı otomobiller aldı. Otomobillerin karıştığı kaza sayısı 139 bin 8.

İkinci sırada 49 bin 873 kazaya motosikletler geliyor. Kamyonetler ise 42 bin 275 kazaya neden olarak üçüncü sıraya yerleşti.

[Fotoğraf: AA]

En fazla kaza görülen şehir İstanbul

Türkiye genelinde trafik kazalarının en fazla yaşandığı iller sıralamasında İstanbul zirvede yer alıyor. İstanbul’da ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan 20 bin 114 kaza, maddi hasarlı 34 bin 308 kaza kayıtlara geçti.

Ankara listenin ikinci sırasında yer aldı. Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan 10 bin 439 kaza kaydedildi başkentte. Tespit edilen maddi hasarlı kaza ise 20 bin 569. En fazla ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasının yaşandığı diğer iller İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Trafik kazalarının Türkiye çapında en az yaşandığı şehir 11 ölümlü kazanın yaşandığı Ardahan'dı.

Grafik: M. Furkan Terzi