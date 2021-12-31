Terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye geldiği belirlenen Suriye uyruklu 1 şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alındı. Aynı adreste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ve yurt dışına çıkış arayışı içerisinde oldukları değerlendiren Suriye uyruklu 8 şüpheli de yakalandı.

Ayrıca terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için İstanbul ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.