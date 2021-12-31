Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 08:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul ve Adana'da terör operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul ve Adana'da PKK/KCK, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye geldiği belirlenen Suriye uyruklu 1 şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alındı. Aynı adreste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ve yurt dışına çıkış arayışı içerisinde oldukları değerlendiren Suriye uyruklu 8 şüpheli de yakalandı.
Ayrıca terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için İstanbul ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK DEAŞ İstanbul Adana
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