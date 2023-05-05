Kilis'te tarihi eser niteliğinde 80 sikke ve 36 obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Van'dan Kilis'e tarihi eser niteliğindeki objelerin yasa dışı yollarla getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede jandarma ekipleri kent girişindeki kontrol noktasına gelen minibüsteki yolcular C.S. ve M.Ç'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 80 sikke ve 36 obje ele geçirildi.

Söz konusu şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.