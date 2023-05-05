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Türkiye
AA 05.05.2023 05:42

Van'da 'torbacı' operasyonları: 32 gözaltı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 'torbacı' operasyonları: 32 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 27 Nisan-3 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

32 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 75,75 gram sentetik uyuşturucu, 625,97 gram esrar, 23,42 gram eroin, 0,7 gram kokain ve 5 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 28'i hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem başlatıldı.

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