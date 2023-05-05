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Türkiye
DHA 05.05.2023 05:33

İzmir depreminde 30 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı davasında karar verildi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında, binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik- betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu, ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir depreminde 30 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı davasında karar verildi
[Fotograf: DHA]

Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik- betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Turgay Akkoçlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Hayati Uzun ve Hüseyin Bilgin Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti, 3'üncü duruşmada Turgay Akkoçlu da tahliye edildi.

Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Emrah Apartmanı'na ilişkin yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte Bornova Belediyesinde görevli İmar İşleri Müdürü olan Mehmet Ali U. ile betonarme tetkik masasında görevli inşaat mühendisi Şerife Seyhan H. hakkında, 'projedeki kusurlara rağmen onay vermiş olmaları sebebiyle ölüm olayında sorumlu oldukları' ve 'üzerlerine atılı suçlardan haklarında kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşıldığı' gerekçesiyle iddianame hazırlandı ve onlar da 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı olarak yargılanmaya başlandı.

Heyet binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu'ya 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan önce ayrı ayrı 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Ardından iyi hal indirimiyle cezaları ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına indirdi. Sanıklar 3'er yıl mesleklerinden menedilirken, şikayetçilerin tutuklama talepleri ise kabul edilmedi.

Öte yandan yargılama süresinde hayatını kaybeden Hüseyin Bilgin Sert'in davası düştü.

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