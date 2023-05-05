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Türkiye
DHA 05.05.2023 05:53

Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tırın altına giren 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Canpolat Seven, yaklaşık 50 metre sürüklenerek dorsenin altında sıkıştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Seven'e ilk müdahaleyi tırın altında yaptı.

Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
[Fotograf: DHA]

Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana gelen Canpolat Seven idaresindeki motosiklet, Hüseyin Kör idaresindeki tırın altına girdi. Seven, devrilen motosikletle birlikte tırın dorsesinin altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri vakit kaybetmeden tırın altına girerek dorse ile lastikler arasında kalan yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Salık görevlilerinin yaptığı hayati müdahalenin ardından itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla yaralı tırın altından çıkarıldı.

Motosiklet sürücüsü Seven ambulansla önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne oradan da Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Seven'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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