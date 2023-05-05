Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı

Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana gelen Canpolat Seven idaresindeki motosiklet, Hüseyin Kör idaresindeki tırın altına girdi. Seven, devrilen motosikletle birlikte tırın dorsesinin altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri vakit kaybetmeden tırın altına girerek dorse ile lastikler arasında kalan yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Salık görevlilerinin yaptığı hayati müdahalenin ardından itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla yaralı tırın altından çıkarıldı.

Motosiklet sürücüsü Seven ambulansla önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne oradan da Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Seven'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.