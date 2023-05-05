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Türkiye
İHA 05.05.2023 06:00

Gaziantep'te 74 ton bozulmuş gıda ele geçirildi

Gaziantep'te 4 ikamet, 2 iş yeri ve 1 depoya düzenlenen operasyonda 74 ton 254 kilogram bozulmuş gıda ile 11 bin 980 litre bozulmuş içecek ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 74 ton bozulmuş gıda ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ikamet, 2 iş yeri ve 1 depoya yönelik gümrük kaçağı gıda, içecek ve sigara operasyonu yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 74 ton 254 kilogram bozulmuş gıda, 11 bin 980 litre bozulmuş içecek, 100 bin 993 adet gümrük kaçağı sigara, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 86 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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