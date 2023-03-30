Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 16:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kilis'te ağır hasarlı binalar yıkılıyor
[Fotograf: DHA]
Depremlerden etkilenen Kilis'te ağır hasarlı olduğu belirlenen 44 binanın yıkım işlemleri devam ediyor.
Depremlerin etkilediği Kilis'te, yapılan denetimlerde 44 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.
Kimsenin girmesine izin verilmeyen ağır hasarlı evlerin yıkımına da başlandı. Şıhlar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil ev, bugün belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.
Kentte bugüne kadar 20 hasarlı yapının yıkımının gerçekleştiği, kalan 24 yapının ise ilerleyen günlerde yıkılacağı ifade edildi.
Etiketler: Kilis
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