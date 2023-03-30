Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarına yönelik, iki kentte önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyon kapsamındaki aramalarda, 5 tabanca, 6 şarjör, av tüfeği, 160 tabanca fişeği, 6 tüfek fişeği, 2 terazi, 380 gram uyuşturucu, 23 sentetik ecza ile 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişiden 5'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.

Diğer 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.