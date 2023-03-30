Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]
Çanakkale ve İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.
Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarına yönelik, iki kentte önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.
Operasyon kapsamındaki aramalarda, 5 tabanca, 6 şarjör, av tüfeği, 160 tabanca fişeği, 6 tüfek fişeği, 2 terazi, 380 gram uyuşturucu, 23 sentetik ecza ile 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 kişiden 5'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.
Diğer 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Çanakkale Uyuşturucu Narkotik
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