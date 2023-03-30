Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu, restorasyon işlemleri süren ibadethanede incelemelerde bulundu.

Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker'in de eşlik ettiği incelemede, 1546'da Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle ahşap açma tavan ve taş duvar olarak inşa edilen yapıdaki çalışmalar yerinde görüldü.

Başkan Türkoğlu, Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan camideki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Restorasyon tamamlanmak üzere. Bahçedeki kabristan ve türbe kısımlarının peyzaj çalışmaları ile şadırvan ve tuvalet bölümleri tamamlandıktan sonra Mayıs 2023'te açılışını yapma arzusundayız" dedi.