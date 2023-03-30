Lider ve Esra Şahutoğlu çifti, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme Samandağ ilçesi Kubilay Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evlerinde yakalandı.

Yaşadıkları bina yıkılan Şahutoğlu çifti, çocukları 5 yaşındaki Asil Boran ve 10 aylık Cevher, babaları Nihat ve babaanneleri Meryem Şahutoğlu ile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Şahutoğlu çiftinden geriye ise ilçe merkezinde bu eğitim öğretim yılının başında açtıkları ve Arı Kovanı adını verdikleri anaokulu kaldı.

Hayallerini gerçekleştirdiler ama sürdüremediler

Lider Şahutoğlu'nun kuzeni Yüksel Şahutoğlu, en büyük üzüntülerinin ise anaokulu hayallerini yeni gerçekleştiren kuzenlerinin depremde hayatını kaybetmesi olduğunu söyledi:

Hayaller kurmuştu. Hayallerini gerçekleştirdi ama ne yazık ki kısmet olmadı. Kendisinin, eşinin ve çocuklarının ölmesi bizi çok derinden üzdü. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Esra ve Lider, İstanbul'da üniversitede tanıştılar ve evlendiler. Hatay'a geldikleri zaman hayalleri buydu, gerçekleştirdiler ama sürdüremediler. Kısmetleri yokmuş.

"Okulun üstüne taşınacaktı kısmet olmadı"

Çiftin akrabası Semire Şahutoğlu da Esra ve Lider ile aynı apartmanda oturduklarını ve enkazdan 8 saat sonra çıkarıldığını söyledi. Enkaz altında Lider ve Esra ile çocuklarının seslerini hiç duymadığını belirten Şahutoğlu, "Bu okulu çok hayal ettiler, başka yerde yapacaklardı. Esra, burayı seviyordu. Okulun üstüne taşınacaktı, yavaş yavaş hazırlık yapıyordu ama kısmet olmadı oturmaya" dedi.