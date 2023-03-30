THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Dönüşüm" projesi kapsamında kabin memurlarının vazgeçilmez aksesuarlarından olan, kullanılmış veya kullanım talimat süresini doldurmuş çantalardan çocuklar için botlar tasarlandı.

Proje kapsamında toplam 7 bin 500 çanta 10 bin çift bota dönüştürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirket olarak yürüttükleri operasyonlarda geri dönüşüm odaklı hareket ettikleri belirtti.

Bayrak taşıyıcı marka olarak dünyanın daha yeşil kalması için yeni projeler üretmeye gayret ettiklerini aktaran Ekşi, "Gerçekleştirdiğimiz 'Geleceğe Dönüşüm Projesi' vesilesiyle 30 Mart Sıfır Atık Günü'ne de katkı sağladığımız için mutluyuz. Bu çerçevede tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çalışmalar ile optimize ediyor ve dünyamızı gelecek nesiller için korumaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında üretilen botların Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde bulunan 100 okulda dağıtılması hedefleniyor.