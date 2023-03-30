Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Hatay, Adıyaman ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ'ın güneyinde, kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksama, çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.
Etiketler: Deprem Hava Durumu
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