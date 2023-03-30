Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
[Fotograf: TRT Haber]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Fırat Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Fırat Sitesi'nin müteahhidi Hüseyin Karatekin, kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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