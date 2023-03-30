Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Mardin'in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde yer alan betonarme yapıların yıkımları sürüyor.

Bu kapsamda 47 eklentili binada 180 bağımsız bölüm yıkıldı.

Mardin'in tarihi siluetini bozan yapıların başında gelen 5 katlı 20 daireden oluşan binanın yıkımı da tamamlandı.

Yıkım çalışmaları sürecek

Her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen açık hava müzesi konumunda olan kentin bir an önce tarihi dokusuna kavuşturulması için yıkım çalışmaları sürecek.