Denizli-Buldan kara yolu Tosunlar Mahallesi'nde, Denizli yönüne giden Mevlüt Demir idaresindeki Alman turistleri taşıyan midibüs, karşı istikametten gelen Zümrüt Özdemir yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, üzerine midibüsün devrilmesi sonucu hurda yığınına dönen otomobildeki sürücü Özdemir yaşamını yitirdi.

Midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.

23 yaralının tedavisi sürüyor

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Özdemir'in cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Midibüste bulunan ve ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alman vatandaşı Dorothea Helene Keller, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki 23 yaralının tedavisi sürüyor.