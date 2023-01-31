Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 14 yıl önceki cinayete ilişkin 7 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Kilis'in Musabeyli ilçesinde 14 yıl önce bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şenlikçe köyü kırsalında 2009'da M.E.'nin cesedinin bulunmasıyla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda cinayet zanlısı olarak 1'i kadın 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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